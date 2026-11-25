В Кочковской центральной районной больнице обновили оборудование для обработки медицинских инструментов и белья. Медучреждение приобрело два новых стерилизатора после вмешательства прокуратуры Новосибирской области.

Проверку организовали после обращения одного из сотрудников больницы. В июне 2026 года он рассказал о проблемах с оснащением учреждения на личном приёме у прокурора региона Александра Бучмана.

Во время надзорных мероприятий выяснилось, что техника для стерилизации медицинских изделий и белья находилась в неудовлетворительном состоянии. В частности, один из двух паровых стерилизаторов не работал. Такая ситуация могла привести к нарушению санитарных норм и создать риски для качества медицинской помощи.

По итогам проверки прокурор Кочковского района направил руководителю больницы представление с требованием устранить выявленные недостатки. Впоследствии учреждение провело закупку и получило два новых аппарата.

Проверить, как оборудование установили и подготовили к работе, в больницу приехал прокурор района Александр Гусев. В прокуратуре сообщили, что нарушения устранены.