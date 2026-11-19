Медицинские учреждения Новосибирской области пополнились 15 новыми автомобилями скорой помощи. Региональный минздрав уже передал спецавтомобили на баланс районных больниц.

Машины класса «В», созданные на базе «ГАЗель Next», были закуплены Минпромторгом России за счет средств резервного фонда Правительства РФ. В сентябре ключи от транспорта медикам передали по поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. После завершения всех регистрационных процедур медицинские организации забрали обновленные машины с площадки «Медтранса».

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий пояснил, что обновление автопарка необходимо для обеспечения абсолютной доступности медицинской помощи для каждого пациента. По его словам, транспорт направляется именно в районные больницы, где остро нуждаются в оказании скорой и неотложной помощи. Глава ведомства отметил, что данная поставка является особенной, поскольку новые партии таких автомобилей получили лишь некоторые регионы. Он добавил, что по инициативе Андрея Александровича Травникова было направлено соответствующее письмо, которое в итоге поддержала Государственная дума РФ.

Новые автомобили распределили между 12 медицинскими учреждениями. По одной машине получили Венгеровская, Искитимская, Барабинская, Чановская, Болотнинская, Маслянинская, Татарская, Чулымская центральные районные больницы, а также Бердская центральная городская больница. По два автомобиля направлены в Мошково, Каргат и Куйбышев.

Каждая машина укомплектована всем необходимым для спасения жизни. В оснащение входят дефибрилляторы, трехканальные электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, кислородные редукторы-ингаляторы и реанимационные наборы, включая педиатрические.

Годом ранее служба скорой помощи Новосибирска получила 23 новых автомобиля на средства областного бюджета. Кроме того, в прошлом году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» регион приобрел 339 единиц санитарного транспорта. С 2019 года для здравоохранения области закупили 939 машин, 317 из которых — автомобили скорой помощи.