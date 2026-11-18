Почти каждый второй родитель, чей ребенок пользуется банковской картой и онлайн-банком, предоставил ему цифровые финансовые инструменты уже в возрасте 8–10 лет. При этом молодые родители почти вдвое чаще начинают знакомить детей с картами и банковскими сервисами в 6–7 лет, чем представители старших поколений. Такие данные показал опрос* ВТБ.

Детские банковские карты уже стали частью повседневной жизни российских семей: они есть хотя бы у одного ребенка 6–14 лет в 62% семей. Среди детей 6–7 лет карта есть у каждого десятого, в 8–10 лет — у каждого пятого, а в 11–14 лет — уже у 38%. Детское банковское приложение используют в каждой третьей семье с детьми этого возраста.

Зачем детям цифровые финансы

Главные причины, по которым родители открывают ребенку карту и онлайн-банк, — возможность самостоятельно делать покупки (58%), научиться обращаться с деньгами (55%) и удобство денежных переводов от родителей (51%). Родители также отмечают возможность контролировать траты (39%), помочь ребенку чувствовать себя увереннее среди сверстников (35%) и не терять наличные (33%)*.

Молодые родители (25–34 лет) быстрее переходят к цифровым финансовым инструментам для детей: они почти в два раза чаще дают 6-7-летним детям карту и доступ в онлайн-банк, чем родители постарше (48% в этой возрастной категории против 28% в среднем). Это отражает более раннее включение детей в цифровую финансовую среду в семьях зумеров.

Дети становятся активнее

С возрастом растет не только число юных пользователей детских карт, но и самостоятельная финансовая активность детей. За девять месяцев 2026 года дети 6–8 лет в среднем совершали 6 покупок в месяц со средним чеком около 1 300 рублей, а дети 9–13 лет — 11 покупок со средним чеком около 2 000 рублей.

Основные траты у детей обоих возрастов приходятся на продуктовые магазины и супермаркеты, кафе и закусочные. У детей 9–13 лет в топ-5 также входят маркетплейсы и общественный транспорт: доля покупок на маркетплейсах у них достигает 7% против 2,9% у младшей группы.

Банки расширяют линейку детских финансовых продуктов. Например, ВТБ осенью 2026 года запустил детский банк, в котором ребёнок с картой, привязанной к его номеру телефона, может оплачивать покупки и переводить деньги, а родители — устанавливать лимиты и отслеживать расходы через собственное приложение. _*В опросе приняли участие 1000 родителей с детьми от 6 до 14 лет.

**Можно было выбрать несколько вариантов ответа.