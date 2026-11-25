Жителям Новосибирской области напомнили о правилах, которые помогут избежать заражений и травм при контакте с домашними питомцами и дикими животными. Памятку подготовило региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что даже общение с привычными домашними животными требует осторожности. Владельцам рекомендуют своевременно прививать питомцев от бешенства и других инфекций, а после игр и контактов с ними тщательно мыть руки с мылом. Делать это особенно важно перед приёмом пищи.

Также не следует дразнить животных или провоцировать их на агрессивное поведение. Если приходится находиться рядом с большим количеством питомцев, например на ферме, необходимо использовать специальную одежду и обувь. Кроме того, места содержания животных нужно регулярно осматривать, чтобы вовремя обнаружить паразитов и возможные источники инфекций.

Отдельное внимание в ведомстве обратили на укусы. При любом повреждении кожи, даже если оно кажется незначительным, следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Врач осмотрит рану и проведёт необходимую обработку.