Компании в России стали активнее пользоваться брокерскими услугами для управления свободными средствами. Например, в ВТБ с начала года число корпоративных клиентов на брокерском обслуживании выросло на 50%, а объем их активов — на 65%, сообщила пресс-служба банка.

Основную часть спроса формируют инструменты денежного рынка: сделки РЕПО используют около 70% корпоративных клиентов, размещая рубли и китайские юани на срок от одного до семи дней. Около 20% компаний выбирают облигации федерального займа и корпоративные облигации для размещения средств на срок от месяца и дольше, а порядка 10% — биржевые паевые инвестиционные фонды денежного рынка и облигаций.

«В отличие от частных инвесторов, компании чаще ориентируются на короткие сроки размещения и предсказуемую доходность. Поэтому основную долю спроса формируют инструменты денежного рынка», — отметил Андрей Двоеглазов, начальник управления продаж брокерских продуктов юридическим лицам ВТБ.

По данным ФНС России за 2025 год, в ЕГРЮЛ зарегистрировано около 3,2 млн юридических лиц. На брокерском обслуживании во II квартале 2026 года, по данным Банка России, находилось около 64 тыс. юридических лиц — порядка 2% от их общего числа.

Объем активов юридических лиц на брокерском обслуживании достиг 18,8 трлн рублей против 13,6 трлн рублей у физических лиц. На нефинансовые организации приходилось 32% активов юридических лиц. Расширение участия бизнеса в операциях с финансовыми инструментами может стать одним из направлений дальнейшего развития брокерского рынка.