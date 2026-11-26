Рождественский пост, известный также как Филиппов, начинается после дня памяти апостола Филиппа, который отмечается 27 ноября. Его главная цель — духовная подготовка к празднованию Рождества Христова.

В 2026 году первый день поста выпадает на субботу. Согласно монастырскому уставу, в этот день допускается употребление горячей пищи с растительным маслом, рыбы и морепродуктов. В рацион также можно включить овощи, крупы, грибы, бобовые, орехи, фрукты и мёд.

При этом из меню исключаются мясо, птица, яйца и молочные продукты. Однако строгость поста может различаться в зависимости от обстоятельств. Для мирян ограничения допускается смягчать с учётом возраста, состояния здоровья, беременности и физических нагрузок. Индивидуальную меру поста рекомендуется обсудить со священником, а при наличии медицинских противопоказаний — с врачом.

В течение всего Рождественского поста православная церковь не проводит таинство венчания. Верующим также советуют избегать шумных развлечений, конфликтов, осуждения и злословия. Особое внимание уделяется не только питанию, но и духовной стороне поста: молитве, милосердию и работе над собственными поступками.

Какие народные приметы связаны с 28 ноября

В народном календаре 28 ноября отмечается Гурьев день, который также называют Гурием Морозным. С этой датой связано несколько поверий, касающихся семейной жизни и домашнего благополучия.

Считалось, что в этот день супругам нельзя ссориться, поскольку конфликт мог негативно сказаться на отношениях. Не рекомендовалось отказывать в помощи нуждающимся, проявлять жадность и скупость.

По народным поверьям, 28 ноября также не стоило начинать крупные дела, давать или брать деньги в долг. Вечером старались не заниматься уборкой, чтобы случайно не вынести из дома достаток и удачу. Женщинам советовали воздержаться от прядения и стирки после захода солнца.

Ещё одно поверье запрещало надолго оставлять открытыми окна и двери. Люди верили, что вместе с холодным воздухом из жилища может уйти семейное благополучие.

При этом народные приметы не относятся к обязательным церковным предписаниям. Основной смысл Рождественского поста заключается в духовном очищении, умеренности, молитве и заботе о близких.