В Новосибирске появится новый авиационный учебный комплекс компании S7 Group. Начать его строительство планируют в 2028 году. Центр оснастят современными авиационными тренажёрами и технологиями, которые разрабатывают специалисты самой компании.

О новых проектах в сфере подготовки авиационных кадров и технических разработках S7 расскажет на форуме «Транспорт России».

Одной из представленных технологий станет интерактивный тренажёр приборной панели IPT. Система с сенсорными экранами позволяет имитировать кабину самолёта и отрабатывать навыки управления бортовым оборудованием. Её можно использовать для обучения пилотов, работающих с воздушными судами Airbus, Boeing и Embraer. В перспективе разработку планируют приспособить и для российских самолётов МС-21 и Ту-214.

Как сообщили в компании, с начала 2026 года на IPT прошли подготовку свыше 100 пилотов. В апреле 2027 года S7 намерена предложить тренажёр российским и зарубежным заказчикам.

Кроме того, подразделение S7 Training работает над VR-тренажёром для начального обучения бортпроводников Airbus A320. С помощью очков виртуальной реальности учащиеся смогут познакомиться с устройством пассажирского салона, расположением аварийного и другого оборудования, а также особенностями элементов интерьера.

Создание нового центра в Новосибирске позволит расширить инфраструктуру профессионального обучения авиационных специалистов. В образовательный процесс планируют внедрить собственные цифровые и интерактивные разработки перевозчика.