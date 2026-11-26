В Новосибирской области родственники женщины, умершей от менингококковой инфекции, обратились в суд с иском к региональной станции скорой медицинской помощи. Семья считает, что трагедии можно было избежать, если бы медицинская бригада приехала на вызов вовремя. Истцы требуют взыскать компенсацию морального вреда и возместить понесённые расходы.

Как следует из материалов дела, вечером 21 ноября 2024 года супруг женщины дважды обращался в скорую помощь. Он сообщал, что у жены высокая температура, которая не сбивается лекарствами, сильная слабость, головная боль, тошнота и рвота.

По версии родственников, сотрудница, принимавшая вызов, не отправила к пациентке бригаду. Вместо этого она рекомендовала самостоятельно доставить женщину в инфекционную больницу, после чего завершила разговор.

Медики приехали только утром следующего дня, когда состояние пациентки резко ухудшилось. Женщину доставили в больницу с менингококковой инфекцией, менингококцемией и инфекционно-токсическим шоком. Несмотря на реанимационные мероприятия, 23 ноября 2024 года она скончалась.

Родители и супруг умершей полагают, что несвоевременный выезд скорой помощи привёл к задержке диагностики и начала лечения. В качестве подтверждения своей позиции они приводят результаты комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Согласно её заключению, в работе станции скорой помощи были выявлены дефекты оказания медицинской помощи.

Каждый из истцов просит взыскать по 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, семья требует возместить расходы на похороны, оплату услуг представителя и госпошлину. Дело поступило на рассмотрение Новосибирского районного суда.