В Новосибирской области с начала 2026 года непотушенные сигареты стали причиной 417 пожаров, в которых погибли 43 человека и еще 34 получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве отметили, что неосторожное обращение с огнем, особенно в состоянии алкогольного опьянения, остается одной из главных угроз безопасности.

Спасатели предупреждают, что такая халатность создает риск не только для самого курильщика, но и для соседей, так как огонь быстро распространяется на другие квартиры и дома.