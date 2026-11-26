В четверг, 27 ноября, в Новосибирске сохранится пасмурная погода с осадками. Синоптики предупреждают о сильном юго-западном ветре: из-за него на улице будет значительно холоднее, чем показывают термометры.

В первой половине дня возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Ближе к середине дня воздух прогреется примерно до +1 градуса, однако по ощущениям температура может опуститься до -16 градусов.

К вечеру осадки станут более вероятными. По прогнозу, вероятность дождя со снегом в вечерние и ночные часы составит 80–90%. Температура будет колебаться от 0 до +2 градусов.

Порывы юго-западного ветра могут достигать 15 м/с. При таких условиях температура по ощущениям составит около -19…-20 градусов.