Новосибирск ожидает затяжной период снегопадов и похолодания в первой половине декабря.

Если конец ноября еще порадует температурой около нуля, то с 30 числа столбики термометров опустятся до -5 градусов, а осадки станут ежедневными.

Наиболее интенсивные снегопады прогнозируются с 1 по 4, а также 6, 8 и 9 декабря при температуре до -7 днем и -9 ночью. Небольшая передышка с прояснениями возможна лишь к середине месяца.

Синоптики предупреждают о высоком риске гололедицы и снежных заносов, рекомендуя автомобилистам соблюдать осторожность, а пешеходам выбирать обувь с нескользящей подошвой.