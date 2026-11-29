Следственное управление СК России по Новосибирской области организовало проверку после сообщений о травмировании несовершеннолетнего во время спортивного занятия в Искитиме.

Поводом для разбирательства стала информация, появившаяся в средствах массовой информации. После её публикации руководитель регионального управления СК генерал-майор юстиции С. Ю. Михайлов поручил сотрудникам следственного отдела по Искитимскому району выяснить, при каких обстоятельствах пострадал юный спортсмен.

Сейчас следователи устанавливают подробности произошедшего. Им предстоит изучить собранные материалы, проверить обстоятельства тренировки и определить, были ли допущены нарушения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход разбирательства контролирует руководство регионального Следственного комитета.