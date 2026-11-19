Ленинский районный суд Новосибирска арестовал Ивана Монакова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

По версии следствия, утром 15 ноября мужчина использовал пистолет на детской площадке дома по улице Романтиков.

Несмотря на возражения защиты, просившей меру пресечения, не связанную с изоляцией, суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил фигуранта дела в СИЗО до 9 февраля 2026 года.