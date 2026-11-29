Андрей Травников рассказал, чем Новосибирская область сможет удивить туристов в зимний сезон, и пригласил жителей и гостей региона провести здесь зимние каникулы. Губернатор отметил, что даже морозы и обильные снегопады не помешают разнообразить досуг и найти развлечения на любой вкус.

Для поклонников активного отдыха в регионе работают горнолыжные комплексы «Иня», «Юрманка», «Парк-Кольцово» и «Альбатрос». Туристам также доступны катание на снегоходах, сноукайтинг и зимняя рыбалка. Тем, кто предпочитает спокойные прогулки и отдых на природе, предлагают отправиться по сельским и экологическим маршрутам Сузунского, Мошковского и Искитимского районов, а также в Маслянино.

Отдельное направление зимнего туризма — культурные поездки. Гости области могут посетить театры, музеи и этнографические маршруты Колывани. Для оздоровительного отдыха предусмотрены санатории и термальные комплексы, где предлагают процедуры с использованием минеральных и радоновых вод, лечебных грязей и других природных ресурсов.

Развивается и инфраструктура для размещения туристов. При поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» в регионе открываются модульные гостиницы и глэмпинги. Среди популярных площадок — хвойный лес в Бердске, окрестности реки Изырак и озера Медвежьего, Краснозерский район и Заельцовский бор. Кроме того, в рамках региональной программы автотуризма улучшают состояние дорог, ведущих к туристическим объектам.

Зимой в Новосибирской области также пройдут несколько крупных мероприятий. В их числе фестиваль «Клёвый лёд» в селе Мереть, проект «Иглу. Город эскимосов» на Обском море, «Лыжня России» и Кубок Сибири по сноукайтингу.

Одним из главных событий декабря станет фестиваль «ЛедФест» в Речкуновской зоне отдыха. Для посетителей подготовят десять тематических ледовых площадок. Центральной частью программы станет «Ледовая долина» — первый в Сибири каток, расположенный в природном каньоне. Здесь также запланированы концерты с использованием световых эффектов.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что регион готов предложить туристам разные форматы зимнего отдыха, и призвал провести холодный сезон в Новосибирской области.