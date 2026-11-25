В октябре 2026 года средняя стоимость покупки в туристических агентствах Новосибирской области достигла 107 624 рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель увеличился на 34%. Такие данные ИТ-компания «Эвотор» предоставила по запросу Сиб.фм.

При этом число покупок в туристических агентствах сократилось на 20%. Несмотря на снижение спроса, общий оборот компаний вырос на 7%.

В «Эвоторе» связывают увеличение среднего чека с возможным изменением предпочтений туристов в пользу более дорогих предложений или повышением стоимости путевок.

Аналитики использовали обезличенные фискальные данные касс «Эвотор» в Новосибирской области. Для сравнения взяли показатели за октябрь 2025 и октябрь 2026 года в расчете на одну кассу.