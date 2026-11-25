Утром 25 ноября в Новосибирске подорожали поездки на такси: маршрут, который обычно обходится примерно в 200 рублей, стоил больше 500. Цены выросли на фоне осложнившегося после ночного снегопада движения. Загруженность дорог достигала восьми баллов, затем снизилась до семи, пишет Сиб.фм.

Пробки сохраняются на Октябрьской магистрали, Ипподромской, Красном проспекте, проспекте Димитрова, улицах Сибиряков-Гвардейцев и Бориса Богаткова, а также на Советском шоссе.

По данным 2ГИС, в городе зарегистрировали около десяти ДТП. Выпавший снег к утру растаял и превратился в слякоть. Днём ожидаются мокрый снег и температура от 0 до +2 градусов, поэтому водителям стоит учитывать дорожную обстановку при планировании поездок.