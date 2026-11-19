В Новосибирске завершился капремонт подпорной стены и лестницы, ведущей к железнодорожному вокзалу Новосибирск-Южный. Об этом в своем канале МАХ сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Данный инфраструктурный объект возвели более полувека назад. Из-за естественного износа конструкции со временем пришли в аварийное состояние, что вынудило закрыть проход. Пассажирам и местным жителям приходилось добираться до вокзала в обход.

В ходе восстановительных работ специалисты укрепили подпорную стенку протяженностью более 52 метров, а также полностью обновили лестничные марши и площадки. Ступени облицевали износостойкими гранитными плитами и смонтировали систему уличного освещения. Сейчас подрядчики продолжают работы по благоустройству прилегающей территории.

На реализацию проекта направили свыше 30 миллионов рублей. Качество выполненных работ подтверждено пятилетней гарантией.