В Ленинском районе Новосибирска определили будущую судьбу крупной территории под жилую застройку. Земельный участок площадью 9,1 гектара в районе Чистой Слободы продали за 125,9 млн рублей. На его месте планируют возвести несколько жилых комплексов.
Территория расположена между улицами Спортивной, Титова и Порт-Артурской. Проект допускает строительство домов высотой до 30 этажей. Предполагаемая площадь квартир составит до 115 тысяч квадратных метров.
Помимо жилья, застройщику предстоит создать социальную и дорожную инфраструктуру. В частности, необходимо возвести детский сад на 250 мест и построить участок улицы Спортивной между Порт-Артурской и Дукача.
Завершить комплексное освоение территории рассчитывают до конца 2036 года.