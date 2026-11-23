Территория расположена между улицами Спортивной, Титова и Порт-Артурской. Проект допускает строительство домов высотой до 30 этажей. Предполагаемая площадь квартир составит до 115 тысяч квадратных метров.

Помимо жилья, застройщику предстоит создать социальную и дорожную инфраструктуру. В частности, необходимо возвести детский сад на 250 мест и построить участок улицы Спортивной между Порт-Артурской и Дукача.

Завершить комплексное освоение территории рассчитывают до конца 2036 года.