В Новосибирске началась подготовка к новогоднему сезону. В этом году праздничное пространство вновь организуют на улице Ленина. Центральную часть украсят световыми элементами, установят декоративную арку и тематические арт-объекты. На время праздничных мероприятий территория станет пешеходной. Об этом сообщили представители городской администрации.

Перекрытие запланировано на период с 23 ноября 2026 года по 29 января 2027 года. Ограничения коснутся отрезка улицы Ленина от площади Ленина до улицы Советской. Водителям придётся выбирать альтернативные маршруты для передвижения по центру города.

Как рассказал глава Новосибирска Максим Кудрявцев, подготовка праздничного оформления начнётся на следующей неделе. Среди запланированных украшений — световой потолок, входная арка и различные художественные композиции. Кроме того, на площадке представят работы участников «Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов». К проекту уже присоединились 15 организаций.

В мэрии призвали автомобилистов заблаговременно продумывать поездки, учитывать временную схему движения и обращать внимание на установленные дорожные знаки и информационные щиты.