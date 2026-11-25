В среду, 25 ноября, в аэропорту Толмачёво изменилось расписание нескольких десятков рейсов. По данным онлайн-табло, отменены вылеты из Новосибирска в Астану и Иркутск, а также прибытие самолётов из этих городов. Ещё около 20 рейсов задерживаются.

Самолёт из Саратова ожидают почти на семь часов позже расписания, из Тюмени — на шесть часов 23 минуты. Сдвинуто время прилёта рейсов из Братска, Казани, Якутска, Шанхая и Сианя, а также ряда других российских городов. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями онлайн-табло.