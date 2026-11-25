В Центральном округе Новосибирска временно изменили схему движения транспорта из-за коммунальных работ. На улице Писарева автомобилистам придётся учитывать сужение проезжей части. Ограничения будут действовать с 24 ноября по 15 декабря, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Изменения затронули участок возле дома № 4 на улице Писарева и дома № 62 на улице Советской. Проезжую часть здесь сузили на 11 метров в связи с ремонтом теплотрассы.

Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании маршрута, обращать внимание на временные дорожные знаки и соблюдать требования ПДД.