Часть медведей в Иркутской области из-за голода не сможет впасть в зимнюю спячку. Биологи отмечают, что для ухода на зимовку животному необходимо накопить жировую массу не менее трети от общего веса. Из-за плохого урожая кедровых орехов и лесных ягод сделать это не удалось.

Как сообщает «Байкал24», за минувшие семь дней в регион поступило 52 сообщения о появлении хищников, подтвердились 21 факт, преимущественно в Слюдянском районе. С начала года численность зверей регулировали, добыто 603 особи. На фоне этого с 27 ноября меняются правила охоты на бурых медведей по всей стране. Региональные ограничения на добычу отменяются, однако установлен потолок в 30 процентов от общей популяции.

Главы регионов смогут увеличивать длительность сезона охоты максимум на 60 дней, при этом процедура получения разрешений будет существенно упрощена.