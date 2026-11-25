В четверг, 26 ноября, в Новосибирске сохранится облачная погода. Существенных осадков в течение дня синоптики не прогнозируют, а температура воздуха будет колебаться вблизи нулевой отметки.

В утренние часы ожидается около -1 градуса. Днём и вечером воздух прогреется до +1 градуса. При этом из-за ветра фактическое ощущение холода будет сильнее: на улице будет казаться, что температура составляет от -5 до -6 градусов.

Ветер ожидается юго-западный и южный. Днём его скорость составит около 5 м/с, с порывами до 10 м/с. К вечеру ветер станет сильнее — до 7 м/с, а отдельные порывы достигнут 13 м/с.

В ночь на 27 ноября не исключены небольшие осадки в виде дождя со снегом. Вероятность их выпадения оценивается примерно в 20%.