В Новосибирске вспомнили один из самых суровых декабрей за всю историю метеонаблюдений. В декабре 1968 года температура воздуха в городе достигла отметки -45,7 °C. С момента этого погодного рекорда прошло 58 лет. На архивные сведения обратил внимание журналист Сиб.фм.

Сильные морозы фиксировали в Новосибирске и в другие сезоны. Например, в марте 1912 года столбики термометров опускались до -40 °C, а в апреле 1964-го — до -29 °C.

Необычно низкие температуры наблюдались и осенью. В октябре 1976 года похолодало до -26,4 °C, а в ноябре 1960-го мороз достигал -39,6 °C.