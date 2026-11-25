В Новосибирске завершено расследование уголовного дела об обрушении крыши торгового центра в Первомайском районе. Предпринимателя обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего погиб человек и ещё трое пострадали. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора региона Виталий Дымолазов. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2017 году предприниматель организовал реконструкцию одноэтажного здания, в результате которой появился торговый центр с цокольным и двумя надземными этажами. При этом обвиняемый не обеспечил необходимый строительный контроль, проверку качества выполненных работ и авторский надзор.

В результате здание не соответствовало установленным градостроительным требованиям и представляло опасность для посетителей и работников. Несмотря на это, предприниматель передал помещения арендаторам, которые использовали их для розничной торговли.

В январе 2026 года в торговом центре произошло обрушение крыши. В результате происшествия один человек погиб, ещё трое получили травмы различной степени тяжести.

Действия предпринимателя квалифицированы по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности тяжкий вред здоровью и смерть человека.