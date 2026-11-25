Прокуратура Заельцовского района Новосибирска помогла восстановить права четырёхлетнего ребёнка-инвалида, который не получал необходимое ему лечебное питание. После обращения надзорного ведомства суд обязал региональный Минздрав обеспечить девочку специальной смесью и выплатить компенсацию морального вреда.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что ребёнок не был обеспечен лечебным питанием, предусмотренным заключением врачебной комиссии. Речь идёт о смеси, необходимой по медицинским показаниям.

Для защиты прав несовершеннолетней прокуратура обратилась в суд с иском к Министерству здравоохранения Новосибирской области. Ведомство потребовали обязать предоставить ребёнку специализированное питание, а также компенсировать причинённый моральный вред.

Суд поддержал требования прокурора. Минздрав обязали обеспечить девочку лечебной смесью, а в пользу её законного представителя взыскали 20 тысяч рублей компенсации.

Исполнение судебного решения остаётся на контроле прокуратуры Заельцовского района.