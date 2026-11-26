В Новосибирске продолжают освобождать городские улицы от конструкций, установленных без разрешения. За последние десять дней специалисты демонтировали 29 таких объектов. Информацию об этом опубликовала мэрия.

Работы проводили бригады ГЦНР после проверок районных администраций. Все конструкции предварительно рассмотрела специальная комиссия, которая подтвердила незаконность их размещения.

Под демонтаж попали торговые и общепитовские киоски, различные ограждения, заборы, ограничительные столбики, цепи и шлагбаумы.

Незаконные объекты убрали с улиц Толстого, Фурманова, Сержанта Коротаева, Ягодинской, Орджоникидзе, Западной, Титова, Челюскинцев, Связистов, Прокопьевской, Изыскателей, 1905 года, Лескова, Жуковского, Яна Райниса, Партизанской, Плотинной и других городских территорий.

В мэрии отметили, что работа по выявлению и устранению незаконно размещённых нестационарных конструкций проводится регулярно. Демонтаж таких объектов продолжится.