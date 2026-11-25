В городских парках и скверах Новосибирска начали работать два новых компактных погрузчика. Машины передали муниципальному предприятию «Горзеленхоз» для очистки пешеходных дорожек и тротуаров от снега. Об этом сообщили в мэрии.

Техника модели ПМ-1000 произведена на заводе «Профессионал» в Иваново. Погрузчики уже приступили к работе на общественных территориях.

Благодаря небольшим размерам и манёвренности машины могут проезжать по узким дорожкам, куда не способна попасть крупная уборочная техника. Они предназначены для расчистки тротуаров, парковых аллей и участков возле входов в здания.

В администрации города рассчитывают, что пополнение автопарка позволит сотрудникам «Горзеленхоза» оперативнее справляться с последствиями снегопадов и поддерживать порядок в общественных пространствах.