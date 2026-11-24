Строительство транспортной артерии к микрорайону «Клюквенный» выходит на финишную прямую: степень готовности объекта уже достигла 85%, а основные строительные процессы подходят к завершению. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем канале МАХ.

Подрядчик полностью завершил укладку асфальтобетонного покрытия проезжей части, выполнено устройство земляного полотна, возведены подпорные стенки, уложены водопропускные трубы и переустроены инженерные коммуникации.

Сейчас специалисты обустраивают тротуары и велосипедные дорожки, монтируют барьерное ограждение для безопасности движения, дополнительно закуплено и доставлено на объект оборудование для наружного освещения и светофоров.

В ближайшие два года новая четырехполосная магистраль станет продолжением улицы Богдана Хмельницкого. После завершения всех работ дорога обеспечит прямой выезд на Северный объезд.

Как подчеркнул Максим Кудрявцев, новая магистраль улучшит транспортный доступ к микрорайону, снизив пробки на данном направлении.