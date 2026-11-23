В Новосибирске продолжается разбирательство из-за сотен захоронений, расположенных за официальной территорией Северного кладбища. Речь идёт о 474 могилах, которые заняли часть земель лесного фонда. В мэрии рассказали, какие меры приняли после вмешательства прокуратуры и как намерены решить проблему с участком.

По информации надзорного ведомства, захоронения проводились в 2024–2025 годах за административными границами города. В результате под них оказалось занято около 1,2 тысячи квадратных метров лесных земель.

После получения прокурорских представлений в январе и марте 2026 года муниципальные власти организовали проверку деятельности МКУ «Ритуальные услуги». Как сообщили в профильном департаменте мэрии изданию «Прецедент», по итогам проверки были зафиксированы нарушения при распределении мест для погребения. Ответственных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

При этом в мэрии заявили, что сведениями о проведении захоронений непосредственно на землях лесного фонда работники учреждения, согласно имеющейся у департамента информации, не располагали.

Некоторые сотрудники не согласились с вынесенными взысканиями и обратились в суд. В двух случаях судебные инстанции частично поддержали требования работников.

Одновременно администрация Новосибирска предпринимает попытки оформить прилегающую к кладбищу территорию в муниципальную собственность. В июле 2026 года департамент обратился в Арбитражный суд Новосибирской области. В иске содержится требование сформировать земельный участок площадью 68 779 квадратных метров и передать его городу.

Также муниципалитет добивается изменения категории земли: вместо лесного фонда участок предлагают отнести к землям населённых пунктов, предусмотрев разрешённое использование для ритуальной деятельности.

Однако судебное разбирательство пока не завершено. Заседание, которое должно было состояться 19 ноября, перенесли. Следующее рассмотрение дела назначено на 26 ноября.

