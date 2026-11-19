Банк России утвердил порядок работы единой системы учёта платёжных карт. Нововведения затронут клиентов банков по всей стране, в том числе жителей Новосибирска и области. Об изменениях сообщает портал Banki.ru.

К 1 сентября 2027 года кредитные организации должны передать в систему сведения обо всех действующих картах клиентов и связать их с индивидуальными номерами налогоплательщиков (ИНН).

С этой же даты начнёт действовать ограничение на количество карт. Перед выпуском новой банк будет проверять, сколько платёжных средств уже оформлено на человека в других кредитных организациях. Если общее число превысит 20, клиенту откажут в выдаче дополнительной карты. При этом уже имеющиеся карты останутся действительными — закрывать их принудительно не планируется.

Следующий этап изменений намечен на 1 июля 2028 года. Банки смогут ограничивать клиентам, не предоставившим или не обновившим ИНН, доступ к мобильным приложениям, онлайн-переводам и снятию наличных через банкоматы. Если необходимые данные не будут исправлены в течение шести месяцев, ограничения могут распространиться на доступ к счетам.

Эксперты сомневаются, что новый лимит существенно повлияет на борьбу с мошенничеством. Профессор РАНХиГС Алексей Войлуков пояснил, что злоумышленникам важен доступ к банковскому счёту, а не количество пластиковых карт.

В то же время представители банковского сектора обращают внимание на возможные трудности при идентификации клиентов. В первую очередь они могут коснуться людей, которые недавно меняли паспорт или фамилию, а также тех, чьи счета в разных банках оформлены с использованием разных идентификаторов.