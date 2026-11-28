В ближайшие дни в Новосибирске постепенно похолодает, погода будет пасмурной и снежной, пишет Сиб.фм.

29 ноября днём −5 °C, вечером −7 °C, ночью −9 °C. Из-за ветра и влажности ощущается как −21 °C. К 1 декабря днём −8…−10 °C, ночью до −12 °C. 3 декабря морозы усилятся: днём −16 °C, ночью до −21 °C, а ощущаться будет как −30 °C.

Сильнее всего похолодает 4 декабря: утром и вечером около −23 °C, днём −20 °C, по ощущениям — до −35 °C. Световой день будет около 7,5 часа, возможны слабые и умеренные магнитные бури.