В последние дни ноября новосибирцев ждёт переменчивая погода с осадками и сильным ветром. С 26 по 28 ноября температура воздуха в отдельные часы будет подниматься до +3 градусов. Такой прогноз опубликовало Западно-Сибирское УГМС.

В четверг, 26 ноября, ночью местами возможен небольшой снег, однако днём существенных осадков не ожидается. Столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов, в ночные часы похолодает до −3. Ветер может усиливаться до 11 метров в секунду.

В пятницу, 27 ноября, в городе ожидается мокрый снег. Дневная температура сохранится в пределах +1…+3 градусов, ночью будет около нуля. Порывы ветра местами достигнут 18 метров в секунду.

В субботу, 28 ноября, осадки в виде мокрого снега продолжатся. Температура воздуха как днём, так и ночью составит около −2 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду.