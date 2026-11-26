В Новосибирске временно закрыли две торговые точки из-за нарушений при проведении денежных операций. Судебные приставы приостановили работу предпринимателей в Дзержинском и Заельцовском районах. Оба владельца неоднократно принимали оплату за товары без применения контрольно-кассовой техники.

Один из случаев произошёл на проспекте Дзержинского, 2/2. Индивидуальный предприниматель продолжил работать без кассы, хотя ранее уже привлекался к ответственности и получил штраф в размере 10 тысяч рублей. На этот раз через банковские переводы он принял от покупателей более 1,7 млн рублей. Суд посчитал нарушение умышленным и постановил закрыть торговую точку на 60 суток.

В Заельцовском районе аналогичное наказание получил владелец павильона на улице Дачной, 44А. По данным дела, предприниматель провёл без использования кассы операции на сумму свыше 6,4 млн рублей. После поступления исполнительных документов судебные приставы опечатали помещение и кассовое оборудование.

Перед закрытием торговых объектов пришлось позаботиться о сохранности продуктов. Скоропортящиеся фрукты и овощи вывезли из павильонов: в Дзержинском районе это сделали сразу, а в Заельцовском — на следующий день по просьбе предпринимателя.

В течение 60 дней приставы будут контролировать исполнение судебных решений и проверять, остаются ли торговые точки закрытыми. Если владельцы попытаются возобновить работу раньше установленного срока, им грозит дополнительная ответственность.