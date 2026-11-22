В Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска завершили восстановление иконы Пресвятой Богородицы. Во время реставрационных работ под несколькими слоями поздней краски специалисту удалось обнаружить первоначальные элементы оформления образа. Об этом сообщает Новосибирская митрополия.
Работа над иконой продолжалась около шести месяцев. Её проводил реставратор Сергий Рабунец, проживающий в селе Верх-Тула. Как сообщили в Новосибирской митрополии, в процессе восстановления мастер выявил сохранившиеся фрагменты оригинального декора.
В частности, под поздними наслоениями открылись золотое покрытие, чеканные детали и глазурь. После удаления более поздних слоёв эти элементы вновь стали видны в первоначальном виде.
По окончании реставрации икону вернули в Вознесенский кафедральный собор. Теперь она находится в киоте Никольского придела. Образ установили на место ключарь собора протоиерей Пётр Кизюн вместе с рабочей братией.