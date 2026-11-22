Работа над иконой продолжалась около шести месяцев. Её проводил реставратор Сергий Рабунец, проживающий в селе Верх-Тула. Как сообщили в Новосибирской митрополии, в процессе восстановления мастер выявил сохранившиеся фрагменты оригинального декора.

В частности, под поздними наслоениями открылись золотое покрытие, чеканные детали и глазурь. После удаления более поздних слоёв эти элементы вновь стали видны в первоначальном виде.

По окончании реставрации икону вернули в Вознесенский кафедральный собор. Теперь она находится в киоте Никольского придела. Образ установили на место ключарь собора протоиерей Пётр Кизюн вместе с рабочей братией.