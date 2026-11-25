В Новосибирске в последние выходные ноября ожидается холодная и ветреная погода с осадками. По прогнозам синоптиков, в городе пройдут дожди со снегом, а порывы ветра местами будут достигать 14 м/с.

В субботу, 28 ноября, прогнозируется мокрый снег с дождем. Днем температура воздуха составит от -3 до -1°C, ночью опустится до -5…-4°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–7 м/с, при порывах — до 12–14 м/с.

В воскресенье, 29 ноября, снег ожидается в утренние и дневные часы. Вероятность осадков составит около 80%. Днем температура установится на отметке -5…-4°C, вечером похолодает до -6°C. Ночью столбики термометров покажут -5…-4°C. Ветер сменится на западный, его скорость составит 6–7 м/с, порывы достигнут 10–14 м/с.

Из-за холодной и сырой погоды горожанам рекомендуют одеваться теплее, выбирать непромокаемую обувь и одежду, а также учитывать сильные порывы ветра при планировании прогулок.