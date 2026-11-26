Регистрация автомобиля на супругу, родителей или знакомых больше не гарантирует защиту от его конфискации за повторное управление в состоянии опьянения. Транспортное средство могут обратить в доход государства, даже если официально оно принадлежит другому человеку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области со ссылкой на разъяснения пленума Верховного суда РФ.

Согласно новым разъяснениям, при рассмотрении уголовного дела суд должен учитывать не только сведения в документах, но и то, кто в действительности приобрел автомобиль и распоряжался им. Если выяснится, что машину купил обвиняемый, а на родственника или знакомого ее зарегистрировали лишь формально, транспорт могут признать фактической собственностью нарушителя.

При этом одного предположения недостаточно. Следствию предстоит собрать доказательства того, что именно обвиняемый являлся реальным владельцем автомобиля и имел возможность им распоряжаться.

Такие положения особенно важны для водителей, которые повторно садятся за руль после употребления алкоголя. Попытка избежать наказания путем переоформления машины на близких людей не поможет, если в ходе разбирательства будет установлено, кому транспортное средство принадлежало на самом деле. В таком случае автомобиль может быть конфискован в пользу государства.