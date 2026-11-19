Родители в России не вправе без веских оснований запрещать детям видеться с бабушками и дедушками. За нарушение права старших родственников на общение с внуками предусмотрена административная ответственность, которая в отдельных случаях может включать штраф до 5 тысяч рублей или арест на пять суток.

Как пояснил юрист Евгений Фурин, право бабушек и дедушек поддерживать отношения с внуками закреплено статьей 67 Семейного кодекса РФ. Оно действует независимо от того, состоят ли родители ребенка в браке или развелись.

Если мать или отец препятствуют встречам, родственники могут сначала обратиться в органы опеки и попечительства. Когда урегулировать разногласия мирным путем не получается, порядок общения с ребенком устанавливается через суд.

В качестве примера юрист привел решение Верховного суда Дагестана, вынесенное в январе 2026 года. Суд постановил, что бабушка вправе проводить время с внуком один выходной день в неделю и забирать его без присутствия матери.

За невыполнение судебного решения родителям грозят санкции. При первом нарушении размер штрафа составляет от 2 до 3 тысяч рублей. Если препятствия общению продолжаются повторно, сумма взыскания увеличивается до 5 тысяч рублей. Кроме того, суд может назначить административный арест сроком до пяти суток.