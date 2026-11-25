Арбитражный суд Новосибирской области определил дальнейшую судьбу проблемного дома на улице Серафимовича, 21. Права на незавершённый объект передали жилищно-строительному кооперативу (ЖСК). Об этом рассказал министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

По словам главы областного Минстроя, достраивать здание планируют в рамках проекта комплексного развития территории. Рядом с проблемным домом намерены реализовать программу КРТ, а завершение долгостроя станет одним из обязательств будущего застройщика.

Окончательные финансовые расчёты и сроки завершения работ определят после подведения итогов торгов по развитию территории.

В региональном министерстве рассчитывают, что до конца декабря дом на Серафимовича исключат из списка проблемных объектов. Богомолов также выразил надежду, что после этого в реестре не останется долгостроев.

Ещё один проблемный объект на улице Дуси-Ковальчук планируют завершить в 2027 году. Однако реализация этих планов будет зависеть от решения вопроса с бюджетным финансированием.

Дом на Серафимовича попал в реестр долгостроев в 2025 году после того, как застройщик не выполнил обязательства перед участниками долевого строительства. Ранее власти рассматривали вариант передачи объекта ЖСК, если средств от продажи свободных помещений окажется недостаточно для окончания строительства.

Параллельно в районе Телецентра готовится масштабный проект КРТ. Согласно планам, здесь собираются освободить территорию от 35 домов, возвести детский сад на 110 мест, учреждение дополнительного образования и два общественных озеленённых пространства.

Постановление о комплексном развитии кварталов в Ленинском районе мэрия приняла 11 ноября. В проект вошли территории вдоль переулков Римского-Корсакова и Серафимовича, а также улиц Серафимовича, Костычева и Степной. При этом торги на право реализации проекта пока не объявлены.