Даже исправный автомобиль может загореться, если нарушать правила его эксплуатации или вовремя не устранять технические неисправности. Специалисты управления по делам ГО и ЧС мэрии Новосибирска рассказали, какие поломки чаще всего приводят к пожарам на машинах и на что следует обращать внимание водителям.

Одной из наиболее распространённых причин возгорания становится утечка топлива. Бензин или дизель могут попадать в подкапотное пространство из-за повреждения топливных шлангов, ослабления соединений и неисправностей отдельных элементов системы подачи горючего.

Такие проблемы иногда возникают после поездок по неровным дорогам, когда постоянная вибрация ослабляет крепления. Кроме того, после ДТП топливный бак может сместиться и начать соприкасаться с кузовом, что приводит к повреждениям.

Специалисты рекомендуют не игнорировать запах бензина или солярки. При его появлении необходимо проверить пространство под капотом и состояние топливной системы.

Ещё один фактор риска — чрезмерный нагрев каталитического нейтрализатора. Подобное происходит при неисправностях зажигания, сбоях в работе цилиндров или повреждении самого устройства. В результате несгоревшее топливо попадает в выхлопную систему, а температура внутри нейтрализатора резко повышается. Это может привести к разрушению его внутренних элементов.

Опасность особенно возрастает, если припарковать перегретую машину над сухой травой. От высокой температуры могут загореться растительность, защитные покрытия днища и элементы теплоизоляции моторного отсека.

Отдельное внимание специалисты уделили аккумуляторным батареям. Их неисправность или неправильное обращение с ними способны вызвать взрыв. В частности, опасность возникает при сильном перезаряде, недостаточном количестве электролита и нарушении правил запуска двигателя с помощью проводов от другого автомобиля.

При неосторожном подключении клемм возможно короткое замыкание и появление искры. Она способна воспламенить газ, который накапливается внутри аккумулятора.

Пожары также могут возникать из-за проблем с электропроводкой. Среди причин — повреждённая изоляция, неправильное подключение оборудования и установка предохранителей, не соответствующих требованиям автомобиля.

Особенно опасно заменять штатные предохранители более мощными устройствами или самодельными металлическими перемычками. Такие действия могут привести к перегреву проводов и возгоранию.

Риск создаёт и неправильно установленное дополнительное оборудование. Магнитолы, усилители, сигнализации и парктроники нельзя подключать напрямую к аккумулятору без предусмотренной защиты. Кроме того, причиной пожара могут стать некачественные зарядные устройства, автомобильные обогреватели и другие приборы, подключаемые к прикуривателю.

Специалисты призывают автомобилистов своевременно проверять техническое состояние машин, следить за исправностью топливной системы и электрики, а также не использовать самодельные способы ремонта.