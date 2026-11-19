В международном аэропорту Толмачёво произошли изменения в расписании авиаперелётов. 19 ноября задержки затронули несколько рейсов, следующих как из Новосибирска, так и в обратном направлении.

Согласно информации на онлайн-табло воздушной гавани, наиболее существенный перенос времени вылета зафиксирован у самолёта авиакомпании Qazaq Air, направлявшегося в Астану. Борт отправился с опозданием почти на два часа относительно первоначального графика.

Среди прибывающих самолётов больше всего пришлось ждать пассажирам рейса из Нижнего Новгорода. Его прилёт перенесли приблизительно на один час.

Корректировки также коснулись воздушных судов, следующих из Москвы, Шанхая и Норильска. Кроме того, примерно на 50 минут изменилось время отправления вечернего рейса из Новосибирска в Москву.

Пассажирам рекомендуют перед поездкой в аэропорт проверять актуальную информацию о времени вылета и прилёта на официальном онлайн-табло Толмачёво.