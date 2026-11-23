Как установил суд, застройщик злоупотреблял своими полномочиями и распоряжался средствами дольщиков вопреки условиям договоров. В результате строительство домов не завершили в установленные сроки, а обязательства перед покупателями остались неисполненными. Ущерб по двум эпизодам составил 1,156 млрд и 397 млн рублей.

Также выяснилось, что часть похищенных денег Корсаков направил на приобретение земельных участков. Для сокрытия происхождения средств через бухгалтерию оформлялись фиктивные платежи за строительные материалы и выполненные работы. Таким способом было легализовано более 21,8 млн рублей.

Суд назначил Корсакову 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ему также запретили в течение полутора лет занимать руководящие должности в строительных организациях.

При определении наказания суд учёл обстоятельства преступлений, возраст и состояние здоровья подсудимого, а также мнение большинства потерпевших.

Кроме того, с осуждённого постановили взыскать 21,856 млн рублей в качестве конфискации незаконно полученных средств.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.