В Октябрьский районный суд Новосибирска передано уголовное дело в отношении четырех мужчин, обвиняемых в создании организованной группы для незаконного оборота оружия и взрывчатки. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

По версии следствия, в 2025 году злоумышленники изготавливали, хранили и сбывали боевое огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, в том числе через интернет.

При задержании у них изъяли 23 единицы оружия, около тысячи патронов, более 700 граммов взрывчатки и детали для переделки стволов. Судебное заседание по делу назначено на 27 ноября 2026 года.