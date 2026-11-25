В Сквере Славы Ленинского района торжественно открыли мемориал воинам-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Событие приурочили к знаковой дате — 40-летию со дня завершения строительства защитного «саркофага» над четвертым энергоблоком.

В церемонии приняли участие заместитель Губернатора Константин Хальзов, представители органов власти, ветеранских и общественных организаций. Открывая мероприятие, Константин Хальзов акцентировал внимание на том, что мемориал стал символом глубочайшего уважения к людям, принявшим на себя первый удар невидимой беды. По его словам, их подвиг ценой собственного здоровья и жизни навсегда вписан в историю страны. Замгубернатора также заверил, что правительственная поддержка ветеранов-чернобыльцев и их семей останется незыблемым обязательством региона.

Председатель Новосибирской областной общественной организации инвалидов «Сибирский региональный Союз «Чернобыль» Владимир Дроздов выразил искреннюю благодарность руководству области за постоянное внимание к проблемам ликвидаторов. Он подчеркнул, что новый мемориал станет традиционным местом проведения ежегодных памятных мероприятий и встреч.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В устранении ее последствий приняли участие около 2700 жителей Новосибирской области: военнослужащие, летчики, строители, медики и представители других профессий. Именно сибиряки в период с июля по ноябрь 1986 года возвели 90-метровое защитное сооружение. За проявленное мужество и самопожертвование государственные награды получили порядка 800 участников, а более 120 человек были удостоены ордена Мужества.