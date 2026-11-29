В Новосибирском художественном музее представили экспозицию, посвященную 80-й годовщине начала Нюрнбергского процесса. Посетители могут увидеть архивные материалы, исторические свидетельства и произведения художников, отражающие события Великой Отечественной войны.

Проект получил название «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет. Место памяти». Его подготовил Национальный центр исторической памяти при Президенте России. Об открытии выставки сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Экспозиция рассказывает о преступлениях нацистской Германии, реализации планов по уничтожению населения на оккупированных советских территориях и работе международного военного трибунала. В числе представленных материалов — документы, свидетельства очевидцев и результаты исторических исследований.

Отдельный раздел посвящен художественному осмыслению военных событий. В него вошли картины и скульптуры, авторы которых через искусство передают трагедию военных лет.

Организаторы объединили документальные свидетельства и произведения искусства, чтобы показать историю с разных сторон и сделать выставку доступной для посетителей разных поколений. Проект также стал частью совместной работы региона и Национального центра исторической памяти по сохранению свидетельств о преступлениях нацистов и памяти о жертвах геноцида.