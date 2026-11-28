В Новосибирске 29 ноября простятся с историком и краеведом Игорем Резуном. Он ушел из жизни на 58-м году. Прощальная церемония запланирована с 12:00 до 13:00 по адресу: улица Арбузова, 2а.

О кончине исследователя сообщили его родные и знакомые. В память об Игоре Резуне они отметили его широкий кругозор, искренность и умение заинтересовать людей историей Новосибирска.

Краевед жил в микрорайоне Щ Академгородка. Он работал преподавателем истории и обществознания, занимался изучением прошлого Советского района, записывал воспоминания местных жителей, собирал городские предания и необычные факты. Позже эти материалы становились основой его авторских экскурсий. В 2018 году Резун, например, посвятил отдельный рассказ истории появления названия микрорайона Щ.

Многие горожане узнавали историка по характерному внешнему виду: он носил шляпу, ходил с тростью и курительной трубкой. Также Игорь Резун состоял в Союзе журналистов России.