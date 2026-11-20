В Новосибирской области стартовало главное литературное событие сезона — фестиваль «Книжная Сибирь». Масштабное мероприятие проходит с 20 по 22 ноября на традиционной площадке ГПНТБ. Торжественный старт был дан фестивалем детской книги «Сибирский воробей», а в церемонии открытия приняла участие заместитель Губернатора Ирина Мануйлова.

Выступая перед участниками, Ирина Мануйлова подчеркнула, что Новосибирская область на протяжении многих лет удерживает лидерские позиции в сфере популяризации литературы. Она акцентировала внимание на том, что еще в 2022 году регион стал самым читающим в России, а с 2024 года официально получил статус «территории чтения и книги». По словам заместителя Губернатора, власти дорожат этим достижением и продолжают создавать все условия для сохранения первых строчек в отраслевых рейтингах.

«Книжная Сибирь» установила своеобразный рекорд посещаемости: уже в первые часы работы выставочные залы приняли свыше четырех тысяч гостей. Весь холл второго этажа отвели под масштабную книжную ярмарку, где представлен широкий спектр отечественных издательств — от крупнейших федеральных брендов до узкоспециализированных независимых проектов.

Насыщенная программа развернулась на главной сцене. Помимо творческих концертов, здесь проходят встречи с ведущими современными писателями. Свои книги и идеи представили Дмитрий Филиппов, Александр Пелевин, Наталья Илишкина, Настасья Реньжина, Сергей Лобанов, Павел Басинский и другие авторы. Также работают дискуссионные клубы и проходит традиционный час чтения «Открываем авторов». Ключевым событием первого дня стала торжественная церемония вручения премии «Книга года».

Отдельное внимание организаторы уделили профессиональной повестке. Эксперты книжной индустрии обсудили критерии качества современной литературы, инновационные методы приобщения подрастающего поколения к чтению, а также оценили перспективы развития формата аудиосериалов «Литрес».

Представители оргкомитета отмечают, что фестиваль ориентирован на самую широкую аудиторию. Для удобства посетителей и их детей на территории библиотеки оборудованы интерактивные детские площадки, что делает событие отличным вариантом для семейного досуга.

6+