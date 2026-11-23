Изменятся цены и на более продолжительные сеансы. За полтора часа пребывания посетителям придётся заплатить 550 рублей, за два часа — 630 рублей.

Подорожание затронет и льготников. В эту категорию входят женщины старше 55 лет, мужчины от 60 лет, военнослужащие и жители с низкими доходами. Для них час посещения будет стоить 170 рублей вместо прежних 141. Полуторачасовой билет обойдётся в 250 рублей, двухчасовой — в 280 рублей.

Установленные расценки муниципального предприятия «Банное хозяйство „Сибирячка“» рассчитаны на период до 1 декабря 2029 года.

В настоящее время в ведении города осталось четыре общественные бани. Они расположены на Первомайской, Смоленской, Чекалина и Петропавловской улицах. Ряд других объектов, ранее принадлежавших муниципальной сети, перешёл под управление концессионеров.

Между тем спрос на банные услуги в регионе существенно увеличился во время январских морозов 2026 года. По имеющимся данным, посещаемость выросла в 1,6 раза. В некоторых заведениях число оформленных чеков приблизилось к 1,8 тысячи, практически втрое превысив обычные показатели.