Новосибирская филармония объявила закупку на праздничное оформление двух своих зданий. На создание новогодней атмосферы учреждение готово направить до 3,25 млн рублей. Подробности будущего декора указаны в документации торгов. Об этом пишет Сиб.фм.

Украшения появятся в помещениях на Красном проспекте, 32 и 18/1. В первом здании праздничную обстановку создадут в фойе, Музыкальной галерее, возле гардероба и барной стойки. Для этого оформят четыре колонны, разместят две настенные композиции и оборудуют фотозону рядом со зрительным залом. Также здесь установят трехметровую искусственную елку.

Более масштабное оформление запланировано во втором здании. На первом этаже украсят 19 колонн, балкон Круглой сцены и авансцену. Дополнительно в помещениях разместят семь небольших елок высотой 1,2 метра.

Центральным элементом праздничной композиции станет восьмиметровая елка на втором этаже. Ее основание оформят декоративными подарочными коробками. Еще одно искусственное дерево высотой 2,1 метра установят в приемной генерального директора.

Для посетителей также подготовят фотозону под названием «Сказочный лес». В ее оформлении задействуют 15 искусственных берез высотой три метра, окрашенные натуральные ветви и хвойные композиции. Атмосферу дополнят световые элементы: около тысячи метров светодиодной нити и 200 метров гирлянды «Твинкл».

Подсветкой украсят и второй этаж. Для семи металлических колонн высотой до пяти метров предусмотрено еще 1,4 тысячи метров светодиодной нити и 700 метров гирлянд. В качестве дополнительных украшений используют шары, шишки, звезды, снежинки, декоративные цветы и хвойные ветки. Основная цветовая гамма будет выдержана в золотистых, белых, серебристых и коричневых оттенках.

Часть необходимых материалов предоставит сама филармония, остальные закупит исполнитель. Подрядчику также предстоит разработать проект оформления и согласовать его с заказчиком.

На установку всех декораций отведено десять рабочих дней после подписания договора. Убирать праздничные конструкции планируют с 8 по 12 февраля 2027 года.

Максимальная стоимость контракта составляет 3,25 млн рублей. Подать заявки на участие в закупке потенциальные исполнители могут до 1 декабря.