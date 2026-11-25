Жителям Новосибирской области напомнили, что сырые и приготовленные продукты не следует размещать рядом друг с другом в холодильнике. Такая ошибка может привести к попаданию бактерий на готовую пищу и создать угрозу для здоровья. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Особую осторожность необходимо соблюдать при хранении мяса и рыбы без термической обработки. В таких продуктах могут присутствовать микроорганизмы, способные вызвать пищевые инфекции.

При приготовлении пищи высокая температура уничтожает большинство опасных бактерий. Однако готовое блюдо может снова стать источником заражения, если на него попадут микроорганизмы с сырого мяса или рыбы.

В результате употребление такой еды может вызвать пищевое отравление и расстройство пищеварения.

Специалисты советуют разделять сырые и готовые продукты при размещении в холодильнике, чтобы исключить их контакт и снизить риск распространения бактерий.